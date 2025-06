Harris Yulin, Star aus "Scarface" und "Ghostbusters", mit 87 gestorben

Der Schauspieler Harris Yulin, der in einer langen Karriere Rollen in Filmklassikern wie "Scarface" und "Ghostbusters", aber auch in Broadway-Theaterproduktionen wie "Hedda Gabler" gespielt hatte, ist tot. Wie das Portal "Deadline" mit Berufung auf Yulins Familie berichtet, erlag der Schauspieler bereits am Dienstag einem Herzstillstand. Er war 87 Jahre alt.

Yulin, 1937 geboren, hatte 1963 sein Bühnendebüt, auf der großen Leinwand erschien er sertmals 1970 im Film "Maidstone". 1983 spielte er die Rolle des korrupten Polizisten Mel Bernstein in "Scarface" an der Seite von Al Pacino. In dessen Shakespeare-Auseinandersetzung "Looking for Richard" wirkte Yulin 1993 ebenfalls mit.

Neben seiner Film- und Bühnenarbeit unterrichtete Yulin auch an der renommierten New Yorker Juillard School und wirkte in zahlreichen TV-Produktionen mit, u. a. der Netflix-Serie "Ozark". Laut "Deadline" hatte sich der Schauspieler in den Wochen vor seinem Tod auf eine Rolle in der Serie "American Classic" vorbereitet, wo er neben Kevin Kline hätte spielen sollen. Der Regisseur der Seire, Michael Hoffman, würdigte Yulin als "einen der größten Künstler, dem ich je begegnet bin."