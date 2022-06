Happy Birthday Ziggy Stardust! David Bowies ikonischer Charakter ist 50

Zehn Jahre hatte David Bowie schon Musik gemacht, mit „Space Oddity“ und „Changes“ zwar Hits gehabt, aber nie den großen Durchbruch geschafft. Das änderte sich mit dem Erscheinen seines Albums „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars“ am 16. Juni 1972, das den Londoner zum Superstar machte und die Glam-Rock-Ära begründete.