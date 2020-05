Hallervorden spielt Ex-Marathonläufer

Jake Gyllenhaal spielt am Broadway Hollywood-Schauspieler Jake Gyllenhaal gibt im September sein Debüt am New Yorker Broadway: Der 31-Jährige werde in dem Stück "If there is I haven`t found it yet" eine Hauptrolle spielen, teilte die Roundabout Theatre Company mit. Die Premiere sei für den 20. September geplant. Gyllenhaal spielt den Onkel eines Mädchens, das wegen seines Übergewichts in der Schule gehänselt wird. Die Freundschaft der beiden lässt das Mädchen aufblühen.