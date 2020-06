Hadley Hudson: Bei Models zu Hause

Hadley Hudson schafft es mit ihren Bildern immer wieder eine ganz bestimmte, intime Stimmung zu erzeugen, indem Sachen gezeigt werden, die sonst bewusst ausgespart werden.

Hudson veröffentlichte ihre Bilder bereits im Rolling Stone, dem Zeit Magazin und dem New York Times Magazine. Derzeit lebt und arbeitet sie in New York und Deutschland. Sie studierte Kunst an der UCLA und an der Parsons School of Design in Paris. Auch die aktuelle und hierzulande bekannte Bipa-Kampagne stammt von ihr.

Hadley Hudsons Website