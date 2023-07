Hacker manipulieren QR-Codes bei umstrittener Kunstsammlung in Zürich

Hacker haben im Kunsthaus Zürich QR-Codes in der umstrittenen Bührle-Sammlung manipuliert. Das Museum verwendet die Codes neben Gemälden, um Besuchern umfangreiche Informationen über die Werke zu geben. Sie können mit dem Smartphone gelesen werden.

Am Wochenende bekamen Interessierte in der Sammlung des Waffenfabrikanten und Kunstsammlers Emil Bührle aber nicht - wie vorgesehen - Zusatzinformationen von der Bührle-Stiftung. Stattdessen lasen sie von einem selbst ernannten Kulturkollektiv über Emil Bührle und seine Bereicherung während der Nazi-Zeit. Insgesamt seien vier Codes manipuliert worden, sagte ein Sprecher des Kunsthauses am Montag. Das Problem wurde am Wochenende entdeckt.