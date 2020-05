Gurlitt verweigert Kontakt mit Behörden

Inzwischen wurden weitere 101 Bilder aus der beschlagnahmten Sammlung online gestellt, um etwaige Eigentumsansprüche möglich zu machen. Unter den Werken, die im Verdacht stehen, NS-Raubkunst zu sein, befinden sich Zeichnungen, Aquarelle und Grafiken von Künstlern wie Edgar Degas, Eugene Delacroix, Paul Cezanne, Pablo Picasso, Albrecht Dürer und Honore Daumier. Insgesamt sind damit 219 Bilder aus der Sammlung Gurlitt in der Datenbank www.lostart.de der Koordinierungsstelle Magdeburg gemeldet, wie die Taskforce „Schwabinger Kunstfund“ am Donnerstag in Berlin mitteilte. Weitere Werke und Konvolute sollen in kurzen Abständen folgen.

Insgesamt werden 593 Bilder auf Raubkunstverdacht hin untersucht. Das ist knapp die Hälfte des Fundes (statt ursprünglich 1406 Werken geht man auf Grund von zusammengefassten Werkgruppen in der Zählung nun von 1280 Bildern aus). 384 Bilder sind höchstwahrscheinlich aus der Aktion "Entartete Kunst", bei der die Nationalsozialisten Bilder der ersten Moderne aus den deutschen Museen entfernen ließen.