Grödner Tal: Wie ein Holzpuppe aus Südtirol die Welt eroberte

Die „Dutch Doll“ verbreitete sich über das gesamte British Empire bis nach Australien. Sie fand auch Eingang in die Kinderliteratur: In „The Tale of Two Bad Mice“ (1904) von Beatrix Potter dringen zwei Mäuse in ein Puppenhaus mit der „Dutch Doll“ ein. Und Florence K. Upton erzählte in „The Adventures of Two Dutch Dolls“ von ihr – zusammen mit der Aborigines-Figur Golliwogg.

Gründe für den Niedergang

Doch dann kamen Puppen aus Papiermasché in Mode, mit den aus Gummi Gegossenen konnte das Holzspielzeug preislich schon gar nicht mithalten. „Nach dem Ersten Weltkrieg ging die Nachfrage zurück, seit der Weltwirtschaftskrise wurden keine Puppen mehr produziert.“ Überlebt hat nur der Pinocchio, 1881 erfunden.