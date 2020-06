Ein Kontrapunkt zum Blick auf den "Waldbauern"

Vor 170 Jahren wurde „Waldbauernbub“ Peter Rosegger am Alpl bei Krieglach geboren. Quasi als Kontrapunkt zu jubiläumsspezifischen öffentlichen Huldigungen lenkt das „ GrazMuseum“ in einer kleinen Schau den Blick auf Roseggers Leben in Graz, wo der „Heimatdichter“ den Großteil seines Lebens zubrachte – und auf die Stammtischrunde „Krug zum Grünen Kranze“, wo auch Antisemitismus und Antifeminismus hochgehalten wurden.