"Gravity" eröffnet 70. Filmfestspiele

Ein weiterer heimischer Beitrag kommt in diesem Jahr vom Österreichischen Filmmuseum. In Zusammenarbeit mit Martin Scorseses World Cinema Foundation wurde kürzlich der Debütfilm des Thailänders Apichatpong Weerasethakul "Mysterious Object at Noon" (2000) restauriert, da dieser sonst verschwunden wäre. Im Rahmen der Festspiele wird der restaurierte Film am Freitag und am Samstag präsentiert.

Bis zum 20. September wird die neunköpfige Jury unter dem italienischen Regisseur Bernardo Bertolucci ("Der letzte Tango in Paris") entscheiden, an wen der " Goldene Löwe" in diesem Jahr gehen wird.