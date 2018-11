Gratisbuch-Autorin Mantel: „Der Brexit ist eine Katastrophe“

Berühmt wurde Hilary Mantel für ihre epische literarische Beleuchtung der Person Thomas Cromwells, des Günstlings und späteren Kanzlers von König Heinrich VIII., die ihr weltweites Ansehen eintrug.

„Ich wollte schon immer über ihn schreiben, aber ich fühlte, dass ich warten musste. Manche Geschichten brauchen Zeit und erfordern persönliche Reife. Mein erstes historisches Buch war eines über die Französische Revolution, das ich in meinen Zwanzigern verfasste, das aber keiner drucken wollte. Also besann ich mich auf meine Erlebnisse als Sozialarbeiterin und schrieb erst einmal ‚Jeder Tag ist Muttertag‘. Aber Cromwell ließ mich nicht los, er gärte in mir. Dann war die Zeit gekommen, dass seine Geschichte aus mir raus musste. Der fulminante Erfolg der Trilogie hat mich dann natürlich überrascht. Wobei ich glaube, dass die Leute primär an diesem Tudor-Thema interessiert waren und nicht so sehr an meiner Schreibe.“