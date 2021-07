Grammy Awards: Sam Smith räumt ab, AC/DC rockt

Der 22-jährige Smith erhielt vier Grammys, als bester Newcomer, für das beste Album ("In the Lonely Hour") sowie für das beste Lied und die beste Aufnahme (jeweils "Stay with me"). "Papa, Mama, ich habe einen Grammy gewonnen", sagte Smith in seiner Dankesrede. Insgesamt war der britische Senkrechtstarter in sechs Sparten nominiert.

Auch die US-Stars Beyonce und Pharrell Williams waren mit je sechs Nominierungen in den Grammy-Abend gegangen, gingen aber in den Hauptkategorien leer aus. Die kleinen goldenen Grammophone werden in mehr als 80 Sparten vergeben.