Graham Greene, Star aus "Der mit dem Wolf tanzt", mit 73 verstorben
Mit dem berühmten Literaten, der bereits 1991 verstarb, teilte er nur den Namen. Seinen eigenen Ruhm erlangte Graham Greene 1990: In Kevin Costners legendärem Film "Der mit dem Wolf tanzt" mimte der kanadische Schauspieler den Sioux-Schamanen "Strampelnder Vogel" (im Original: "Kicking Bird"), der mit Costners Hauptcharakter freundschaftliche Bande entwickelt.
Nun ist Greene im Alter von 73 Jahren gestorben, wie US-Medien unter Berufung auf sein Management berichten. Greene habe seit langem an einer nicht näher definierten Krankheit gelitten.
Greene, der 1952 im "Six Nations" Reservat in 1952, in Ohsweken/Kanada zur Welt gekommen war und 1974 eine Schauspielausbildung in einem "Indigenous Theatre Program" abschloss, hatte danach noch zahlreiche Engagements, in denen er manchmal, aber nicht ausschließlich indigene Charaktere verkörperte. So spielte er in "Maverick" (1994), "Stirb langsam : Jetzt erst recht" (1995), "The Green Mile" (1999), "The Twilight Saga: New Moon" (2009) und "Molly’s Game" (2017). Zuletzt hatte Greene Rollen in den Serien "1883" und "Tulsa King".
