Graham Greene, Star aus "Der mit dem Wolf tanzt", mit 73 verstorben

Mit dem berühmten Literaten, der bereits 1991 verstarb, teilte er nur den Namen. Seinen eigenen Ruhm erlangte Graham Greene 1990: In Kevin Costners legendärem Film "Der mit dem Wolf tanzt" mimte der kanadische Schauspieler den Sioux-Schamanen "Strampelnder Vogel" (im Original: "Kicking Bird"), der mit Costners Hauptcharakter freundschaftliche Bande entwickelt.

Nun ist Greene im Alter von 73 Jahren gestorben, wie US-Medien unter Berufung auf sein Management berichten. Greene habe seit langem an einer nicht näher definierten Krankheit gelitten.