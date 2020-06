Google Music bleibt hinter Erwartungen

Google Music war Mitte November des Vorjahres nach einer Beta-Phase offiziell in den USA gestartet. Nach iTunes-Vorbild erfolgt der Download über den Android Market, zum Start waren mehr als 13 Millionen Musikstücke verfügbar. Der Preis für einzelne Songs entspricht mit einem Dollar bzw. zehn Dollar pro Album den gängigen Online-Preisen. Alle gekauften Dateien können aus der Cloud heraus auf bis zu zehn Geräte gestreamt werden. Weiterer Teil des Services ist es auch, dass bis zu 20.000 eigene Songs in die User-Bibliothek hochgeladen werden und somit von überall her genutzt werden können.