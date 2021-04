"Godzilla vs. Kong" erzielt Kinokassenrekord in Pandemiezeiten

Zwei Schwergewichte haben einen schwergewichtigen Rekord in der Coronapandemie aufgestellt: "Godzilla vs. Kong", der neue Monsterknaller aus dem Warner-Studio, hat über das vorvergangene Wochenende in den USA an den wieder geöffneten Kinokassen 32 Mio. US-Dollar (27,24 Mio. Euro) lukriert und 48,5 Mio. US-Dollar in den ersten fünf Tagen - der Coronaspitzenwert. Bis dato hatte "Wonder Woman 1984" mit 16,7 Mio. US-Dollar den Corona-Dreitagesrekord gehalten.

Die Werte von "Godzilla vs. Kong" sind umso beeindruckender, als der Film in den USA auch beim Streamingdienst HBO Max zu sehen ist - kostenlos für Abonnenten. Insofern befeuern die Werte die Hoffnung der Kinobetreiber auf eine Erholung nach rund einem Jahr pandemiebedingter Sperren. Derzeit hat etwas mehr als die Hälfte der US-Lichtspielhäuser wieder geöffnet, allerdings vielfach, wie in den wichtigen Märkten New York und Los Angeles, mit nach wie vor massiv reduzierter Sitzplatzkapazität.