Godards "Adieu au langage" ausgezeichnet

Die Gesellschaft der US-amerikanischen Filmkritiker hat am Samstag Jean-Luc Godards "Adieu au langage" zum besten Spielfilm des Jahres gewählt. Das 3D-Werk des 84-jährigen französischen-schweizerischen Altmeisters übertrumpfte sogar Richard Linklaters Oscar-Favorit "Boyhood".

Linklater wurde hingegen vor Godard zum besten Regisseur des Jahres gewählt, wie die Gesellschaft am Samstag mitteilte. Für "Adieu au langage", ein philosophischer Film über ein Paar, ist es zwar nicht die erste Auszeichnung, allerdings die erste aus den USA. Am Filmfest in Cannes erhielt Godard für den Spielfilm gemeinsam mit Xavier Dolan ("Mommy") den Jury-Preis.

Zur besten Schauspielerin wurde die Französin Marion Cotillard für ihre darstellerischen Künste in den Filmen "Deux jours, une nuit" und "The Immigrant" gewählt. Der Preis für den besten Schauspieler geht an Timothy Spall ("Mr. Turner").