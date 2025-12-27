Gitarrist und Keyboarder von The Cure, Perry Bamonte, ist tot

Der langjährige Gitarrist und Keyboarder der britischen Wave-Band The Cure, Perry Bamonte, ist tot.

Er sei an Weihnachten nach kurzer Krankheit zu Hause gestorben, teilte die Band auf ihrer offiziellen Webseite mit. „Teddy“ sei ein warmherziger und wesentlicher Teil der Geschichte der Band gewesen. Er wurde 65 Jahre alt.

Das frühere Bandmitglied und Cure-Mitgründer Lol Tolhurst drückte auf Instagram seine Trauer über Bamontes Tod aus. The Cure („Boys Don't Cry“) wurde 1978 gegründet, das Debütalbum erschien im Jahr darauf.