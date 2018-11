Gitarrenheld Mark Tremonti gastiert in Wien

Wenn man sich den musikalischen Output der letzten Jahre ansieht, dann stellt man sich bei dem US-amerikanischen Musiker Mark Tremonti vor allem eine Frage: „Wann schläft er eigentlich?“

Der 44-Jährige veröffentlichte in diesem Jahr sein mittlerweile viertes Solo-Album „A Dying Machine“. Dem aber nicht genug, ist Tremonti auch mit seinem Hauptprojekt „ Alter Bridge“ fleißig. Am Nachfolger zum 2016 erschienen Album „The Last Hero“ wird bereits gearbeitet. Aus offiziellen Kreisen heißt es, dass im April kommenden Jahres mit den Aufnahmen zum neuen Alter Bridge Album begonnen werden soll.