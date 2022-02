"Ghostbusters"-Regisseur Ivan Reitman gestorben

Humor

Seinen Startschuss als Produzent in Hollywood feierte er bereits in den Siebzigerjahren – mit der College-Satire "Ich glaub, mich tritt ein Pferd". Ivan Reitman, Sohn jĂŒdischer Eltern, wurde 1946 in der damaligen Tschechoslowakei geboren. Er studierte in Kanada zunĂ€chst Musik, entdeckte dann aber seine Liebe zum Film.

In seinem ersten Regieprojekt "Babyspeck und FleischklĂ¶ĂŸchen" holte er 1979 den damals noch unbekannten Bill Murray als Betreuer in einem Sommercamp vor die Kamera. Es folgte die gemeinsame MilitĂ€rsatire "Ich glaub, mich knutscht ein Elch", bevor das Duo mit "Ghostbusters" abhob.

Reitman erkannte auch in Actionstar Arnold Schwarzenegger eine komische Ader. Viermal brachte er mit Arnie die Fans zum Lachen, etwa an der Seite von Danny DeVito in "Zwillinge" und als schwangerer Wissenschaftler in "Junior".