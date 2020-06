Gewinne einen echten Warhol

Der Warhol-Wettbewerb läuft seit dem 15. Mai und geht noch bis zum 3. August - außer jemand entdeckt das echte Warhol-Bild vorher. In den drei Häusern der "Art Series Hotels" hängen die Bilder von Tetro und das eine vom Pop Art-Meister. Um es zu gewinnen, muss man zumindest eine Nacht in "The Cullen", "The Olsen" oder "The Blackman" verbringen, ein wenig Glück haben, dass sich das Original gerade in dem Hotel befindet und es eben auch erkennen.

Eine Fälschung Tetros wurde bereits entdeckt und verschenkt, somit bleiben noch acht falsche Warhols zwischen dem echten.