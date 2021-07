Getanzte Zeichen mit engagierten Laien

Die französische Choreografin Mathilde Monnier rückt zeitgenössischen Tanz in einen Kontext mit sozialen Entwicklungen. Für die Uraufführung von „Qu’ est- ce qui nous arrive?!? (Was ist los mit uns?!?)“ bei ImPulsTanz im Odeon wählte sie im Rahmen einer Audition in Wien 23 Frauen und Männer unterschiedlichen Alters aus, die eines auf der Bühne verbindet: sie sind Laien (noch zu sehen am 28. Juli).

Inspiriert von Julian Becks Text „The Life of the Theater“ versteht es Monnier trotz kurzer Probenzeit, Szenen aneinanderzureihen, in denen Einzelpersonen über ihre Zugänge und Erfahrungen mit Tanz und Theater berichten. Sowohl das gesellschaftliche Umfeld als auch das Herkunftsland spielen dabei eine wesentliche Rolle. Ob Ballett im Fernsehen, Volkstanz, Disco oder Tanzschule – in diesen kurzen, durchaus ausbaufähigen Momenten vermag Monnier ihre Begabung auszuspielen, kreiert Soli, entwickelt choreografische Sequenzen.

Niemals stellt sie die Mitwirkenden bloß. Die engagierten Laien bringen frischen Wind ins Tanzfestival, doch wenn sie nach Vorbild eines antiken Chores plötzlich aus Becks Text rezitieren oder konkrete Theatergebäude aufzählen, verliert das Stück an Spannung. Dazu baut Monnier eine weitere Ebene ein. Der belgische Grafiker und Comiczeichner François Olislaeger, der mit ihr ein Buch über Tanzsketches veröffentlichte, zeichnet live, überträgt Posen und Bewegungen auf eine Projektionsfläche im Hintergrund. Durch veränderte Distanzen, neue Perspektiven, Verzögerungen bis zu Karikaturen liefert er Kommentare, Porträts und Zeichen, die Bewegungen festhalten wollen. Doch er bezieht sich in seiner „Tanzschrift“ nach dem Vorbild barocker Vorgaben mehr auf die Form als auf Texte und Inhalte. So entsteht ein artifiziell reizvolles Stück im Stück, das mit dem laienhaften Ansatz nicht immer korrespondiert.

KURIER-Wertung: *** von *****