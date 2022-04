Get Well Soon: Ein Amen für Optimismus und humorvolle Sozialkritik

„Richard, Jeff And Elon“ ist zum Beispiel kein direktes Verurteilen der Geschäftspraktiken von Amazon Gründer Jeff Bezos, Elon Musk und Richard Branson. Stattdessen denkt Gropper in dem Lied darüber nach, warum sich die reichsten Männer der Welt ins All schießen und „wie Bösewichte bei James Bond“ die Welt verlassen wollen: „Was dabei auch spannend ist: Bill Gates, den man da auch dazuzählen könnte, war derjenige, der seit jeher versucht hat, mit seinem Geld etwas Sinnvolles zu machen. Der wurde aber während der Pandemie am meisten angefeindet.“

INFO: Get Well Soon treten am 23. April im WUK in Wien auf