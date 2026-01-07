Gerard Butler in „Greenland 2: Migration“: Raus aus dem Bunker

Von Gabriele Flossmann

Bei den jüngsten, auf „Blockbuster“ gebürsteten Hollywood-Produktionen kommt oft Frust auf, über die Unfähigkeit, trotz bahnbrechender Spezialeffekte gute Katastrophenfilme zu drehen. Ihre Macher sehen sie lediglich als visuelle Achterbahnfahrten, zu denen sich Popcorn besonders gut verkauft.

Gegen diesen Trend sind beide Teile von „Greenland“ fast ein Labsal. Vor allem, was die Haltung der Figuren betrifft, die hier viel menschlicher agieren. Allen voran Gerard Butler. Er wirkt wesentlich sympathischer als in den meisten seiner Macho-Rollen, aber er überzeugt nicht so recht als einfacher Mann, der einfach nur überleben will. Er wirkt immer etwas bemüht, trotz Bodenhaftung noch „bigger than life“ zu sein.

In Teil 1 von „Greenland“ spielt er den Ingenieur John Garrett, der von seiner Frau Alison und dem zuckerkranken Sohn Nathan getrennt lebt. Doch der Komet Clarke, der auf die Erde zu stürzen droht, bringt die Familie wieder zusammen, in einem Evakuierungszentrum in Grönland. Inmitten zunehmender Panik und gesellschaftlichem Zusammenbruch beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn ein Hauptfragment des Kometen droht, große Teile des Planeten unbewohnbar zu machen.