George Ezra live in Wien: Zum versierten Entertainer gereift

Auch an Ezras Ansagen merkt man die Wandlung vom Newcomer zu Profi: Humorvoll erzählt er die Entstehungsgeschichte mancher Songs. Viel zu schnell, kommt einem vor, ist er bei der Story vom Interrail-Trip und dem Besuch bei drei schwedischen Freundinnen in Malmö angelangt, die sich unbedingt mit ihm den Song Contest anschauen wollten. Eine Flasche Rum musste er sich kaufen, um das zu verkraften. Am nächsten Tag ging es ihm so schlecht, dass er seinen Zug nach Budapest verpasste. Und jetzt muss er in Ungarn dauernd erklären, dass sein Superhit eigentlich nichts mit der Stadt zu tun hat.

In Wien muss er das nicht. Da kennt jeder den Text des Liebesliedes. Auch wenn danach noch eine Zugabe mit dem ebenfalls tollen „Cassy O’“ kommt, hätte man Ezra gerne auch noch länger zugehört. Aber wer einen Nachschlag will, hat ja noch eine Chance: Am 20. Mai 2019 kommt er noch einmal nach Wien, dann in die Stadthalle. Da sollte dann jeder, der diesmal keine Karten mehr ergattern konnte, welche bekommen.