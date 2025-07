Die deutsche Autorin Ursula Krechel wird heuer mit dem Büchner Preis ausgezeichnet . Das hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat am Dienstag bekanntgeben. Die Preisverleihung soll nach Angaben einer Sprecherin der Akademie dann am 1. November im Staatstheater in Darmstadt stattfinden.

Ursula Krechel wurde am 4. Dezember 1947 in Trier geboren und studierte Germanistik, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Nach dem Studium arbeitete sie als Dramaturgin an den Städtischen Bühnen Dortmund, ihr literarisches Debüt gab sie 1974 mit dem Theaterstück "Erika", 1977 folgte mit "Nach Mainz!" der erste Gedichtband und 1981 ihr erster Roman "Zweite Natur".

Die Themen Flucht, Exil, Gewalt, Feminismus waren von Anfang an in ihrem Werk präsent. Zuletzt veröffentlichte sie "Beileibe und zumute. Gedichte" (2021) und der Essayband "Gehen, Träumen, Sehen. Unter Bäumen" (2022). In diesem Jahr erschienen der Roman "Sehr geehrte Frau Ministerin", in dessen Mittelpunkt vier Frauen in Antike und Gegenwart stehen, deren Leben von erlittener und ausgeübter Gewalt geprägt ist, sowie der Band "Vom Herzasthma des Exils" (2025). Zahlreiche ihrer Bücher erschienen auch im österreichischen Jung und Jung-Verlag.