Geoffrey Rush wird zu Künstler Alberto Giacometti

Der australische Oscar-Preisträger Geoffrey Rush (63, "Shine - Der Weg ins Licht", "The King's Speech") wird sich in den Maler und Bildhauer Alberto Giacometti (1901-1966) verwandeln. Dem Kinoportal Deadline.com zufolge hat sich der Schauspieler und Regisseur Stanley Tucci (54, "Die Tribute von Panem", "Big Night") das Drehbuch zu "Final Portrait" ausgedacht. Er übernimmt auch die Regie.

Als Vorlage dient das Buch "A Giacometti Portrait" des US-Kunstkritikers James Lord, der sich mit dem Künstler in den 50er Jahren in Paris anfreundete. 1964 kommt er Giacomettis Bitte nach, für ihn Modell zu stehen. Aus wenigen Tagen werden lange, intensive Wochen, in denen das Künstlergenie auch mit seiner Frau und seiner Geliebten aneckt.