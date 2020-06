Sabine Folie legt mit Ende März Direktion zurück

Sabine Folie legt mit Ende März die Geschäftsführung und die künstlerische Leitung der Generali Foundation zurück. Dies sei die Konsequenz der Übersiedlung der Sammlung an das Museum der Moderne Salzburg sowie des Wunsches, dort Werke in einer ersten großen Sammlungsausstellung bereits in diesem Frühjahr zu zeigen, wurde heute bekannt gegeben.

Die Kunsthistorikerin und Kuratorin Sabine Folie war 2008 auf Gründungsdirektorin Sabine Breitwieser gefolgt. Diese hatte vor wenigen Wochen als neue Leiterin des Salzburger Museums der Moderne (MdM) gemeinsam mit Spitzen des Versicherungskonzerns überraschend eine strategische Partnerschaft von Generali Foundation und MdM sowie eine Übersiedlung der Sammlung bekannt gegeben - eine Entscheidung, in die Folie nicht eingebunden gewesen war.