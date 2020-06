"Gekühlter" Diktator Franco als Kunstwerk

Eine Skulptur des spanischen Ex-Diktators Franco in einem Kühlschrank hat bei der Madrider Kunstmesse ARCO für Aufsehen gesorgt. "Es steht für die Idee, dass die Spanier das Bild Francos am Leben erhalten", sagte der Künstler Eugenio Merino bei der Eröffnung der Ausstellung am Mittwoch. "Wir hören nicht auf, über ihn zu sprechen und über ihn zu diskutieren. In einem Kühlschrank werden Dinge am Leben und frisch gehalten", erklärte der Künstler.