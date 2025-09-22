Gekommen, um zu bleiben: Ein Musical-Theater für die Ewigkeit

Schlendrian ist nicht die Sache von ATG, dem globalen Marktführer im Bereich Live-Unterhaltung. Erst kurz vor Weihnachten 2024 gab das Unternehmen, das weltweit 71 Spielstätten betreibt, den Bau eines Musical-Theaters am Rande des Wurstelpraters bekannt – „in strategischer Allianz“ mit der Stadt und der Wien-Holding. Und nun präsentierte man bereits die ansprechende Architektur. Das Genehmigungsverfahren läuft, und man hofft, demnächst mit den Bauarbeiten beginnen zu können. Die Eröffnung ist für Ende November 2027 angepeilt – also in etwas mehr als zwei Jahren. Ob man mit „Der König der Löwen“ starten werde, wie die Wiener Kulturstadträtin unlängst meinte, wollte Joachim Hilke, CEO von ATG Entertainment Central Europe, nicht bestätigen. Aber er verspricht große Produktionen auf West-End-Niveau. Und wenn das eine oder andere Musical doch nicht so gut laufen sollte, sei das keine große Tragik. Schließlich habe man genügend Produktionen im Talon; im Musical Dome Köln etwa begeistere derzeit „Moulin Rouge!“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Haworth Tompkins

ATG will acht Vorstellungen in der Woche spielen, und eine Sommerpause werde es nicht geben, so Hilke am Montag. Die Vereinigten Bühnen Wien – die hoch subventionierte Tochter der Wien Holding bietet im Raimund Theater und im Ronacher Musicals an – könnten da schon unter Druck geraten. Doch Hilke, ein Hamburger, versucht zu beruhigen: Die Flut hebe alle, wie man in seiner Heimat sagt.