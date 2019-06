"Die Raupe Nimmersatt": Geschichte eines gebrochenen Kindes

Bereits die Einschulung in Syracuse im Nordosten der USA sei ein einschneidendes Erlebnis gewesen: „Es ist ein riesiger Sprung, den ein Kind dann tun muss; der Sprung aus seinem Zuhause und aus der Sicherheit heraus, aus der Welt des Spiels und der Sinne in die Welt des Verstands und der Abstraktion, der Ordnung und Disziplin“, erklärte Carle. Diesen Abgrund habe er mit seinen Kinderbüchern überbrücken wollen – seit 1967 veröffentlichte er mehr als 100, die laut Gerstenberg Verlag in mehr als 70 Sprachen übersetzt wurden.

Collagen aus selbstbemaltem Seidenpapier wurden zu Carles Markenzeichen. Zu den Künstlern, die ihn beeinflusst haben, zählt er Paul Klee. Ein Zeichenlehrer machte den Gymnasiasten Carle heimlich mit den Werken moderner Künstler vertraut, welche von den Nazis als entartet bezeichnet wurden. Der Zeichenunterricht ist ohnehin einer der wenigen Lichtblicke in der verhassten Schule und den dunklen Zeiten.

Für seine berühmteste Geschichte von der gefräßigen Raupe, die nach der Verpuppung als wunderschöner Schmetterling erwacht, stanzte der Autor Löcher in die Seiten.