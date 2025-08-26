Gaza-Kontroverse in Venedig: Gerard Butler und Gal Gadot sagen Lido ab

Das 82. Filmfestival von Venedig hat noch gar nicht begonnen, und es branden bereits heftige Kontroversen auf. Eine pro-palästinensische Petition, initiiert von der Gruppe „Venice4Palestine“ (V4P), forderte die Biennale auf, klare politische Positionen zum Gaza-Krieg zu beziehen. Insbesondere sollte die Festivalleitung Partnerschaften mit Organisationen beenden, die die israelische Regierung direkt oder indirekt unterstützen.

In einem offenen Brief forderte die aus Filmschaffenden, Journalisten und Aktivisten bestehende Gruppe die Rücknahme der Einladungen jener Künstler und Künstlerinnen, die öffentlich und aktiv das militärische Vorgehen Israels unterstützen – ein Vorgehen, das als

„Genozid“ und „ethnische Säuberung“ an der palästinensischen Bevölkerung bezeichnet wird.

Über 1.500 Kulturschaffende – darunter die Regisseure Marco Bellocchio, Abel Ferrara oder der italienische Schauspielstar Toni Servillo – haben den Aufruf unterschrieben.

Die israelische Schauspielerin Gal Gadot („Wonder Woman“) und der britische Schauspieler Gerard Butler wurden für ihre

angeblich freundliche Haltung gegenüber der israelischen Regierung ganz besonders ins Visier genommen. Sie spielen in Julian Schnabels Film „The Hand of Dante“ die Hauptrollen und werden nun nicht am Festival teilnehmen.