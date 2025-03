Attentat auf Juden schürt Judenhass

„Es fehlen die Worte“ lautete kürzlich der Titel eines Leitartikels der Zeit. Er befasste sich anlässlich der Freilassung israelischer Geiseln mit dem Grauen, das die Hamas-Schergen ihren Opfern in Haft angedeihen ließen; und mit der Frage an die, „die sich nach dem 7. Oktober in Kritik an Israel übten: Was habt ihr konkret für die Geiseln getan?“

Karl-Markus Gauß fehlen die Worte nicht. Er ist ein Wortgewaltiger, und zwar im besten Wortsinn: Er weiß mit Wörtern und Worten umzugehen, wie nicht viele zeitgenössische Dichter und Denker im deutschen Sprachraum. Gauß ist einer, der mit Sprache eindrückliche Beschreibungen ziselieren, Bilder im Kopf formen und brillant analysieren kann. Aber wenn er Zorn verspürt, dann sind seine Worte scharf wie Messer.

Und Gauß ist zornig. Über den immer noch vorhandenen und den neu hinzugekommenen Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Nun hat der 70-jährige Salzburger in einem Büchlein unter dem Titel „Schuldhafte Unwissenheit“ Essays wider Zeitgeist und Judenhass zusammengefasst – neue Texte, gehaltene Reden, erschienene Essays. Und er beginnt aus aktuellem Anlass mit „Das umjubelte Massaker“. Er sei einige Wochen vor dem Überfall der Hamas gefragt worden, „womit der Antisemitismus am leichtesten angeheizt werden könne. Heute müsste ich antworten: indem man möglichst viele Juden massakriert.“ Das sind keine fehlenden Worte, das ist messerscharf auf den Punkt geschrieben. „Nichts hat den Judenhass stärker befeuert als die schlimmste Attacke auf Juden seit der Shoa, und weil die Attacke gegen Juden geführt wurde, kann es sich bei den Vergewaltigern und Mördern nur um ‚Widerstandskämpfer‘ gegen die jüdische Fremdherrschaft in Palästina handeln.“