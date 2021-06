Garbage-Sängerin Shirley Manson: „Männer haben uns hierher gebracht“

„Das hatte sicher Einfluss auf die Texte“, sagt Manson. „Es war aber nicht nur das. Als Musiker sind wir viel auf Reisen und so wir haben diesen Rechtsruck, der überall auf der Welt gleichzeitig stattfand, hautnah mitbekommen. Überall, wo wir mit den Menschen gesprochen haben, hörten wir davon. Zum Beispiel in El Salvador, wo Frauen, die eine Fehlgeburt hatten, ins Gefängnis kamen, weil ihnen vorgeworfen wurde, abgetrieben zu haben, was dort verboten ist. Aber auch überall sonst hörten wir vom heimtückischen Auftauchen von Rassismus und Homophobie. Das machte mir Angst. Und der Song ,The Men Who Rule The World‘ ist mein Protest gegen die Vorherrschaft der Männer in der Politik, die uns hierher gebracht hat.“