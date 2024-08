"Game of Thrones"-Star Emilia Clarke soll Spionin spielen

"Game of Thrones"-Star Emilia Clarke (37) übernimmt Berichten zufolge eine der Hauptrollen in einer neuen Serie des Streamingdienstes Peacock. Wie die Branchenportale "Variety" und "The Hollywood Reporter" berichten, spielt die Spionageserie "Ponies" in Moskau zur Zeit des Kalten Krieges.

Clarke schlüpft in die Rolle einer Sekretärin in der US-Botschaft. Als ihr Mann und der einer Kollegin unter mysteriösen Umständen sterben, versuchen die Frauen, im Auftrag des Geheimdienstes den Tod ihrer Geliebten aufzuklären.