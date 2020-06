Neuer Teaser für Staffel 4

Am 6. April feiert die vierte Staffel von "Game of Thrones" ihre Premiere im US-Fernsehen. Um die Spannung in den letzten Wochen des Wartens für Fans noch einmal ordentlich anzuheizen, hat der der US-Sender HBO nun vorab einen neuen Teaser veröffentlicht, der Einblick gibt, was einen in den neuen Folgen so erwartet.

"Ice and Fire: A Foreshadowing", so der Name des Videos, zeigt schnell zusammengeschnittene Szenen aus der vierten Staffel und gewährt auch einen Blick hinter die Kulissen. Aber sehen Sie selbst.