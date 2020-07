Israels urbane Kunst-Landschaften

Israel verfügt über eine einzigartige und besonders reiche Urban Art Szene, die in den letzten Jahren an internationaler Reputation gewann. Da diese Kunstwerke am Straßenrand meistens ein Ablaufdatum haben und somit nur von bestimmter Dauer sind, hat sich die Fotografin Leora Cheshin deren Dokumentation zur Aufgabe gemacht. Sie reiste dafür durch die urbane Landschaft Israels und fing kreative Momente aus allen Teilen des Landes ein, in der Hoffnung diese meist vergänglichen Arbeiten zu bewahren.

In zwei bisher erschienenen Bildbänden "Befriend Your Demon" (2009) und "Do Not Disturb" fängt sie dokumentarisch die physische und soziale Landschaft Tel Avivs, Kfar Saba, Haifa und Jerusalem und dessen Straßen, die vielen KünstlerInnen als Arbeitsgrundlage dienen, ein. Ein Teil dieser Aufnahmen ist nun in der Wiener Galerie Inoperable zu sehen - begleitet werden die Bilder von Werken israelischer Graffiti- und Street-Art-Künstler.