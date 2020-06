Fußballvermarkter und Musicalchef: Rolf Deyhle ist tot

Er war einst Deutschlands größter Musicalchef, der "Cats" oder "Phantom der Oper" auf die Bühne brachte. Am Freitag ist Rolf Deyhle, wie erst jetzt bekannt wurde, im Alter von 75 Jahren gestorben, bestätigte seine Unternehmensgruppe am Sonntag in Stuttgart. Deyhle galt als Visionär in vielen Bereichen: Neben seiner Musicalarbeit spielte er auch eine wichtige Rolle bei der Fußballvermarktung.

Die Berufslaufbahn des am 3. Oktober 1938 in Stuttgart geborenen Deyhles begann als Steuerbeamter in der Stuttgarter Finanzverwaltung. Schon 1962 machte er sich selbstständig und stieg mit großem Erfolg ins Immobiliengeschäft ein. Wie es heißt, hatte Deyhle bereits mit 24 Jahren seine erste Million verdient. Auf dem Höhepunkt seines unternehmerischen Wirkens Anfang der 90er Jahre wurde sein Vermögen auf rund vier Milliarden Mark (rund zwei Milliarden Euro) geschätzt. Er baute Golfplätze, Jachthäfen und Sporthotels und produzierte Kinofilme und TV-Serien.