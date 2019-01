Fromm und zugleich frivol: Der "Kremser Schmidt" im Belvedere

Barockmalerei: Das ist nicht wirklich der Stoff, aus dem heute Blockbusterausstellungen gemacht werden, außer es geht um Rubens, Rembrandt und vielleicht noch Caravaggio. Dabei war in jener Zeit, als Klimt noch als Kitschmaler und Schiele als Pornograf galt, die Barockkunst Österreichs Imageträger ersten Ranges, nicht zuletzt deshalb, weil sie in so vielen Kirchen zu bestaunen ist. Und wer sich an den Feiertagen wieder einmal in ein Gotteshaus begeben hat, ist vielleicht auch dem Zauber jener Bilder erlegen, in denen Figuren aus dem Dunkel auftauchen und wieder verschwinden, himmelwärts streben oder höllenwärts stürzen: Ihre Dramatik und Rätselhaftigkeit entfaltet sich auch dann, wenn die Inhalte fremd erscheinen.

Martin Johann Schmidt, genannt „Kremser Schmidt“, war einst jedenfalls einer der gefragtesten Schöpfer solcher Gemälde, zunächst in seiner niederösterreichischen Heimatregion, dann in ganz Österreich und darüber hinaus.