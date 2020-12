"Friday"-Schauspieler Tommy "Tiny" Lister gestorben

Der US-Schauspieler und ehemalige Wrestler Tommy “Tiny” Lister ist am Donnerstag in seinem Haus in Kalifornien gestorben, wie US-Medien berichten. Er wurde 62 Jahre alt. Lister war vor allem für seine Rolle als Bösewicht Deebo in den "Friday"-Filmen bekannt, hatte aber auch Auftritte in "Das fünfte Element", "Jackie Brown" und "The Dark Knight".

Lister hatte sich in diesem Jahr mit Covid-19 infiziert. Er hatte das Virus überstanden, zuletzt aber an Atemproblemen gelitten. Eine genaue Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben und wird noch untersucht.