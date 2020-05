Franzose Jerome Ferrari erhält Prix Goncourt

Der wichtigste französische Literaturpreis Prix Goncourt geht in diesem Jahr an Jerome Ferrari für seinen Roman "Le sermon sur la chute de Rome" (etwa: Der Eid auf den Niedergang Roms). Wie die Jury am Mittwoch in Paris bekannt gab, wurde Ferrari im zweiten Wahlgang gewählt. Der 1968 in Paris geborene Autor gehört zur neuen aufsteigenden Literatengeneration Frankreichs. Sein Werk handelt von einer Bar in Korsika, die zum Dreh- und Angelpunkt von Hoffnungen, Enttäuschungen und Konflikten wird, in denen sich die der gesamten Menschheitsgeschichte widerspiegeln. Ferrari stand als Favorit auf fast allen Shortlists der diesjährigen französischen Literaturpreise.

Ferrari habe durch seinen Sprache und seinen Stil überzeugt, begründete die Jury. "Le sermont sur la chute de Rome" ist das sechste Werk des Philosophielehrers. Von dem rund 200 Seiten langen Roman wurden bislang mehr als 90.000 Exemplare verkauft. Der erstmals 1903 vergebene Prix Goncourt ist zwar nur mit symbolischen zehn Euro dotiert, doch er katapultiert die Autoren wochenlang in die Bestsellerlisten und treibt die Verkaufszahlen in die Höhe.