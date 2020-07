Francois Ozon gewinnt in San Sebastian

Dennoch war das Filmfestival in der nordspanischen Küstenstadt in diesem Jahr weniger "spanisch" als in den Vorjahren. Viel mehr hatte man zur 60. Jubiläumsausgabe das Gefühl, in Hollywood zu sein. Richard Gere, Susan Sarandon, Penelope Cruz, Monica Bellucci und Ben Affleck waren angereist. John Travolta, Tommy Lee Jones und Ewan McGregor erhielten den "Donostia-Award” für ihre Filmkarrieren und Kult-Regisseur Oliver Stone den Sonderpreis der Jubiläumsausgabe.

Die gleiche Auszeichnung ging auf der Abschlussgala auch an Dustin Hoffman, der mit "Das Quartett" am Samstag in San Sebastian sein Regiedebüt vorstellte. Doch war Hoffman so von seinem Award begeistert, dass er auf die Präsentation des Films im Anschluss an die Gala ganz vergaß. So musste er also nochmals auf die Bühne. Neben Francois Ozon gehörten die Sympathien und der rote Teppich vor allem ihm.