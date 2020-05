Fragen für die Aufsichtsräte

Und bereits im Februar 2012 wurde in der Holding etwas diskutiert, das dem Vernehmen nach am kommenden Donnerstag nun teilweise abgesegnet werden soll: Die "Möglichkeiten des Verkaufs der Immobilie Hanuschhof", die Veräußerung also von prominenten Immobilien aus dem Besitz der Bundestheater. Intern, so geht aus den Protokollen hervor, wurden Immobilien schon zuvor munter hin- und her verkauft:

2011 verkaufte die Staatsoper Immobilien im Hanuschhof an die Theaterservice GmbH und die Volksoper; die Theaterservice GmbH wiederum verkaufte eine Immobilie an die Staatsoper. Auch die Volksoper verkaufte an die Theaterservice GmbH, das Burgtheater wiederum 2010 eine Wohnung an die Volksoper und Büroräume an das Theaterservice. Eine weitere Frage also: Waren diese Verkäufe notwendig – oder Budgettricks?