Gianni Berengo Gardin 94-jährig gestorben

Sozialkritische Bildreportagen

In den 1960er-Jahren entstanden seine ersten sozialkritischen Bildreportagen, etwa über die menschenunwürdigen Zustände in geschlossenen psychiatrischen Einrichtungen in Italien. Auch das Leben in Roma-Siedlungen dokumentierte er eindrucksvoll mit seiner Kamera. Gardin arbeitete für zahlreiche renommierte Magazine und wurde vor allem durch seine Reportagen zu einem wichtigen Chronisten des wirtschaftlich aufstrebenden Nachkriegsitaliens.

Mit seinen Fotoessays und- reportagen hat Berengo Gardin das Bild des Nachkriegsitalien wesentlich mitgeprägt. Der Schwarz-Weiß-Fotografie und seiner bevorzugten Kamera, der Leica, blieb er dabei nahezu durchgehend treu.

Seit Jahren führte der Fotograf eine Bürgerinitiative in Venedig für eine Verringerung des Schiffsverkehrs, vor allem von Kreuzfahrtschiffen und seiner negativen Auswirkungen auf die Lagunenstadt. Die Bilder der riesigen Kreuzfahrtschiffe, die die Lagune bedrohten, wurden weltweit bekannt.