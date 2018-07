Fotografie: Die Welt als begehbare Kulisse

In der Imagekampagne für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Seiland von 1995 bis 2001 fast durchgehend beschäftigt hielt, überlagern sich ebenfalls Requisiten und Realitätsebenen: „Dahinter steckt immer ein kluger Kopf“ lautete der Spruch, zu dem Seiland Prominente in besonderen Umgebungen, den Kopf stets hinter der Zeitung versteckt, ablichtete.

Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld, der „homme des lettres“, saß da in einem Depot zwischen riesigen Leuchtreklame-Buchstaben, Regisseur Wolfgang Petersen („Das Boot“) in einem Ruderboot, hinter dem düstere Wolken aufziehen – der Himmel entpuppt sich jedoch selbst als gemalte Kulisse, der Regisseur sitzt in einem Filmset.

Mit einer Attrappe beginnt auch die Serie „Imperium Romanum“, die Seiland seit 2006 beschäftigt: Eine Rekonstruktion des römischen Forums in den Cinecittá-Studios in Rom gab den Startschuss für eine jahrelange Erforschung von Orten, an denen das römische Imperium Spuren hinterlassen hat oder noch spürbar ist. Das Projekt führte Seiland auf ausgedehnte Reisen – dass das Kolosseum ebenso zur Serie zählt wie das „Cesar’s Palace“-Casino in Las Vegas, verdeutlicht die fließenden Übergänge zwischen Realität und Imagination.