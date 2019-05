Fotograf Asselin über Monsanto: „Sie wiederholen dasselbe Muster“

„ Monsanto ist ein Sack voller Würmer“, sagt Mathieu Asselin. „Ich denke, Bayer hat vor der Übernahme unterschätzt, wie viele Gerichtsverfahren diese Firma bringen wird. Und es ist noch lange nicht vorbei!“

Der französische Fotograf hat sich mit dem Chemiekonzern Monsanto mehr als sechs Jahre lang intensiv beschäftigt. Mit dem Resultat seiner Recherchen, einem Fotobuch und einer Wanderausstellung, tourt Asselin seit 2017 durch die Welt. Als er im März damit beim Festival „Foto Wien“ Station machte, bestätigte ein Gericht in San Francisco gerade den Zusammenhang zwischen der Krebserkrankung eines Klägers und „Round-up“, dem glyphosathaltigen Unkrautvernichter des 2018 vom Bayer-Konzern geschluckten US-Chemiekonzerns. Am Dienstag sprach nun ein Gericht einem Ehepaar zwei Milliarden US-Dollar (1,78 Miliarden Euro) an Schadenersatz in einem ähnlichen Fall zu.