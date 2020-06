Foto-Ausstellung macht Säure-Opfer sichtbar

Mit Säureangriffen auf Frauen beschäftigt sich eine neue Ausstellung im Münchner Völkerkundemuseum. " UN/SICHTBAR. Frauen Überleben Säure" lautet der Titel der Foto-Schau. Sie porträtiert Säure- und Brandopfer aus Indien, Pakistan, Uganda, Nepal, Bangladesch und Kambodscha.

"Es geht mir darum, die Frauen, die in ihren Kulturen unsichtbar geworden sind, wieder sichtbar zu machen", sagte die Fotografin Ann-Christine Woehrl am Dienstag in München, die viel Zeit mit den porträtierten Frauen verbracht hat und ihre Stärke bewundert. Die Ausstellung ist vom 6. Juni bis 19. Jänner 2015 zu sehen und für Besucher ab 14 Jahren freigegeben. Das Buch zur Ausstellung ist in der Edition Lammerhuber erschienen.