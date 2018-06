Forscher enthüllen: Picasso überpinselte für Gemälde alte Zeitung

Die Infrarot-Untersuchung eines Picasso-Gemäldes hat eine überraschende Erkenntnis ans Licht gebracht: Für sein Bild "Mutter und Kind am Strand" hat der spanische Meister eine alte Zeitung überpinselt.

Es sei "ein Rätsel", warum sich in den Farbschichten des Gemäldes eine Seite der französischen Zeitung Le Journal vom 18. Jänner 1902 befinde, hieß es am Dienstag in einer Erklärung der National Gallery of Art in Washington, deren Wissenschafter das Bild im japanischen Pola Museum of Art in Hakone untersucht hatten.