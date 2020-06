Forestglade heuer zum letzten Mal

In gewisser Weise schließt sich ein Kreis, wenn am 14. Juli im burgenländischen Wiesen das " Forestglade"-Festival zum letzten Mal über die Bühne gehen wird: 1995 gab sich zum Start des Festivalklassikers die nordirische Rockband Therapy? die Ehre, 17 Jahre später scheint die Mischung aus ländlicher Entspanntheit und handgemachtem Rock immer noch zu stimmen. Neben der Band um Sänger und Gitarrist Andy Cairns werden auch die Headliner Incubus sowie Billy Idol, Rea Garvey, Young Guns, fin und The Ting Tings bei der abschließenden Auflage des Konzertreigens erwartet.



Dass sich das Forestglade über die Jahre zu einem der heimischen Festival-Aushängeschilder entwickelte, belegt auch ein Blick auf die Künstlerliste vergangener Tage: Bereits bei der zweiten Auflage 1996 konnte Nick Cave mit seinen Bad Seeds empfangen werden, es folgten u.a. Die Toten Hosen, Skunk Anansie, Rammstein, The Cure, Marilyn Manson oder Faith No More. Entsprechend erhoffen sich die Veranstalter laut einer Aussendung auch "zahlreiche Besucher, um die `Mutter aller Rockfestivals` standesgemäß in schönem Rahmen in den Musikhimmel zu geleiten".





Als Trost haben sich die Veranstalter ein paar Aktionen ausgedacht - denn keine Abschiedsfeier ohne Erinnerungsgeschenke mit nach Wiesen bringen. Pro Shirt gibt`s ein Bier gratis.