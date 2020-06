Folklegende "Doc" Watson ist tot

Die US-Folklegende Arthel Lane " Doc" Watson ist tot. Watson starb am Dienstag im Alter von 89 Jahren im US-Bundesstaat North Carolina, wie seine Produktionsfirma mitteilte. Der achtfache Grammy-Gewinner hatte sich in der vergangenen Woche einer Operation am Bauch unterzogen.



Watson war seit seiner Kindheit erblindet. Als erstes Instrument spielte er das Banjo, bevor er zur Gitarre wechselte. Während seiner langen Karriere nahm Watson, der Bluegrass, Country, Gospel und Blues spielte, Dutzende Alben auf. Seinen achten Grammy erhielt Watson im Jahr 2002 gemeinsam mit dem Banjospieler David Holt für das Album "Legacy".