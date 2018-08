FM4-Frequency: Bunter Stil-Mix im Green Park

Damit passen die Gorillaz (Headliner am Eröffnungstag) perfekt zum FM4-Frequency 2018. Denn der Trend, in das Festival neben Indie-Rockern, Alternative-Bands und Singer/Songwriter-Sounds auch Hip-Hop und DJs einzubeziehen, setzt sich auch heuer fort. Casper mit seinem wuchtigen Deutschrap ist genauso dabei wie Österreichs Durchstarter Yung Hurn und die Deep- und Tropical-House DJs Kygo und Felix Jaehn.

Auch bei den Rock-Bands gibt es am heurigen FM4-Frequency eine große Vielfalt von Stilen zu hören: Feine Sahne Fischfilet werden es am Samstag punkig krachen lassen, während der Sound der Kooks im Indie verwurzelt ist und der von Bastille in Richtung Pop geht.

Die britische Formation um Sänger Dan Smith arbeitet gerade an einem neuen Album, das im Oktober erscheinen soll. Was Smith darüber schon verrät: „ Es ist metaphorisch, persönlich und basiert auf einer losen Story , die eine Viertelstunde nach Mitternacht beginnt und am nächsten Morgen endet.“

Rapper Macklemore wird in St. Pölten sein Album „Gemini“ vorstellen, das er ohne seinen langjährigen Produzenten-Partner Ryan Lewis aufgenommen hat. Doch im Gegensatz zu dem Briten Damon Albarn hat sich der als Ben Haggerty geborene Amerikaner, der früher sehr politisch war, damit auf Party-Hymnen zurückgezogen. Sein Beweggrund: Jeder weiß, das Trumps Politik ein Desaster ist. Darüber zu singen hieße, zu den schon Bekehrten zu predigen.