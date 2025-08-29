Die britische Band Florence + The Machine ("Dog Days Are Over") gehört zu den Indierockikonen des Planeten. Nun kündigte die Formation für 2026 eine Tour durch Europa an - darunter auch mit einem Österreichtermin.

Am 2. März schlägt die Gruppe rund um Sängerin Florence Welch bei der Tour zum neuen Album in der Wiener Stadthalle auf. Der Vorverkauf startet am 5. September - eine Woche, nachdem das sechste Studioalbum "Everybody Scream" im Handel erhältlich ist.